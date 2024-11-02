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Uzmanı tiroid nodülleri, tiroit kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi!

Tiroid kanseri, çoğu zaman rastlantısal olarak saptanıyor. Uz. Dr. Uğur Alp Göksu, nefes almada ve yutkunma güçlüğünün tiroidin belirtisi olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Uzmanı tiroid nodülleri, tiroit kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi!

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Tiroid nodülleri, sessizce ilerliyor. Hayatı zindan ediyor. Uz. Dr. Uğur Alp Göksu, nodüllerin yol açabildiği tiroid kanserinin ses kısıklığı, yutkunma ve nefes almada güçlük, geçmeyen öksürük gibi belirtilerle kendisini gösterdiğini söylüyor. Tiroid nodülleri, tiroit kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor:

40 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT
Tiroid kanseri; ailesinde tiroit kanser öyküsü olanlar, radyasyona maruz kalan kişiler ve 40 yaşın üzerindeki bireylerde daha sık görülmektedir. Ayrıca nükleer kazalar sonrası radyoaktiviteye bağlı olarak tiroid kanseri gelişebilmektedir. Bu kazalardan 40 yıl sonra dahi vakalar bildirilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde yüksek doz radyasyona maruz kalmak tiroid kanser riskini artırmaktadır. Bu dönemde diğer kanserler nedeniyle uygulanan tedavi süreçlerinde radyasyona maruz kalma durumu söz konusu ise boyun bölgesini korumak için oldukça dikkatli edilmesi gerekir. Tiroid kanserlerinin tedavisi öncelikle cerrahidir. Cerrahi işlem; tiroit bezinin tamamının veya bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasını içerir.

LENF NODU ALINMALI
Yaygınlığına ve tipine bağlı olarak lenf nodunun alınması gerekebilir. Lenf nodu, ilk cerrahi müdahale sırasında çıkartılabileceği gibi bazen takiplerde sonradan görüldüğünde müdahale edilebilir. 1 cm'den küçük tümörlerde, lenf nodu tutulumu yok ve tek loba sınırlı ise lobektomi denilen tek taraflı cerrahi işlem yapılabilir. Günümüzde bu çok küçük tümörler bulunduğu yere göre cerrahi işlem yapılmadan da uzman tarafından takip edilebilir.

TAKİP HAYATİ ÖNEMLİ
Tiroid kanseri tedavisinde, kanser hücrelerini öldüren yüksek dozda X- ışınları kullanılan eksternal radyoterapi ve kemoterapiye başvurulabilir. Tiroit hormon tedavisi; cerrahi veya radyoaktif tedavi sonrası uzman doktor tarafından TSH değeri, ek hastalık olup olmadığı ve evresine göre uygun doz ayarlaması yapılır. Tiroit kanseri başlangıçta başarılı tedavi edilse de bazen bazı hastalarda yıllar sonra tekrarlayabilmektedir. Rutin takiplerde, hastanın fizik muayenesi, kan ve görüntüleme testlerinin incelenmesi çok önemlidir.

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