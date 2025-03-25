Uzmanı sağlıklı bir kalp için yapılması gerekenleri sıralıyor!

Hareketsizlik, kalp sağlığına zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, sağlıklı bir kalp için az yiyip, çok hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. "Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm sebeplerinden biri.



Hipertansiyon, diyabet, sigara, ailede kalp hastalığı olması, obezite, hareketsiz yaşam gibi durumlarda kalp hastalıklarına yakalanma riskini artar. Düzenli beslenme ve egzersiz kalp sağlığını korur. Haftada en az 3 gün, 30-45 arasında hafif tempolu yürüyüş kalp hastalıklarından korunmada önerilmektedir. Ayrıca, kalp hastalığı bulunan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırmaları ve tedaviyi aksatmamaları önerilmektedir" diyor.

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