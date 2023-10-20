Uzmanı kansızlığa karşı uyardı: En baştan önleminizi alın

Son dönemlerde saç dökülmesiyle ilgili sorunlar giderek artıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kalıtsal faktörler, hormonal bozukluklar ve duyarlılık, tiroit hastalıkları ve kansızlık, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, stres, gebelik gibi fizyolojik nedenlerin saç dökülmesine neden olabileceğini söylüyor.

Sağlıklı saçlara sahip olmak için şu önerilerde bulunuyor: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, güneş dahil saça zarar veren her türlü fiziksel uyarandan, kimyasal maddeden uzak durmak ve stres yönetimi son derece önemlidir. Saçlarımızı yüksek ısıdan mutlaka uzak tutmalı ve sık aralıklarla şekillendirici uygulamalar yapmaktan kaçınmalıyız.