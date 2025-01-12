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Uzmanı hamileler için hangi aşının ne zaman yapılması gerektiğini açıkladı!

Hamilelik, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bir dönem olarak kabul edilir ve bu süreçte bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, her aşının belirli bir uygulama takvimine sahip olduğunu belirterek, hangi aşının ne zaman yapılması gerektiği hakkında bilgi veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Uzmanı hamileler için hangi aşının ne zaman yapılması gerektiğini açıkladı!

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    Hamilelik, bağışıklık sisteminin en zayıf olduğu dönem olarak biliniyor. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu ile aşılanmaktan geçiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, her aşının kendine özel bir uygulama takvimi olduğunu belirtiyor. Hangi aşının ne zaman yapılması gerektiğini açıklıyor...

    İNFLUENZA: Hamilelikte oldukça ağır seyreder. Annede akciğer ile kalp sorunlarında, hastanede yatışta ve düşükte artışa neden olabilir. Hamilelikte yapılan influenza aşısı antikorları plasentadan geçerek bebeği korur. 14. hamilelik haftasından sonra, influenza mevsimi boyunca, (Eylül-Nisan aylarında) uygulanması önerilir.

    COVID – 19 AŞISI: Hamileliğin her döneminde uygulanabilir. Bir doz Covid- 19 aşısı orijinal alfa varyantına karşı iyi bir koruma sağlar, ancak virüsün delta varyantı ile iyi bir bağışıklık seviyesi sağlamak için iki doz gerekir.

    TETANOZ – DİFTERİ AŞISI: Aşılama sayesinde hem hamilelikte ortaya çıkabilecek tetanoz enfeksiyonunun şiddeti azalır. Erken doğum ve ölü doğum riskini düşürür. Bunların yanı sıra bebekte gelişebilecek olan nörolojik sorunlar da önler. Aşının ilk dozu hamileliğin 4. ayında veya henüz yapılmadıysa 4. aydan sonra ilk muayenede uygulanır. İkinci doz, ilk dozdan en az 4 hafta sonra yapılıyor, bu sayede 1-3 yıl koruma sağlanmış olur.

    HEPATİT B AŞISI: Anne adayının daha önceden bağışıklığı yoksa yapılabilir. Hamilelikte geçirilen hepatit B enfeksiyonunun normal popülasyona göre daha ciddi seyretmesi beklenmez. Hamileliğin 0, 1 ve 6. aylarında uygulanır. Anneyi ve bebeği de korur.

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