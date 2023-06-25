Uzmanı güneş yanığına karşı uyardı!

Yaz aylarında yüzünü daha çok gösteren güneş cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu dönemde güneş yanığı, mantar enfeksiyonu, isilik, güneş alerjisi, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekelerinin sık görüldüğüne dikkat çekiyor. "Dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucular cilt bölgelerinize sürülmelidir. Açık renkli giysiler giyilmeli, güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunulmamalıdır" diyor.





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