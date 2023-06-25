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    Uzmanı güneş yanığına karşı uyardı!

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan güneş cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Eyvah güneş

    Yaz aylarında yüzünü daha çok gösteren güneş cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu dönemde güneş yanığı, mantar enfeksiyonu, isilik, güneş alerjisi, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekelerinin sık görüldüğüne dikkat çekiyor. "Dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucular cilt bölgelerinize sürülmelidir. Açık renkli giysiler giyilmeli, güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunulmamalıdır" diyor.



    CEVİZ ŞİFA DOLU
    OMEGA-3 deposu ceviz, beyin sağlığını korur. Unutkanlığı engeller. Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı engeller. Kansere karşı korur. Cildi korur.



    BRONŞİTE ANASON
    Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Hazımsızlığı engeller.



    DOKTOR NOHUT
    İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Bağırsak kurtlarını döker. Saçları güçlendirir.

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    Haberler Sağlık Uzmanı güneş yanığına karşı uyardı!
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