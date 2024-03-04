Uzmanı epilepsi hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri sıraladı! İşte atakları azaltmada ilaç etkisi gösteren besinler...

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkıyor.
Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkıyor.
Ciddi bir nörolojik hastalık olan epilepside, doğru bilinen yanlışlar çoğu zaman hastanın hayatını zorlaştırıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu, nöbet geçiren hastalara kesinlikle soğan ve kolonya koklatmamak gerektiğini söylüyor.
Dr. Sifoğlu, "65 yaşından sonra risk artar. Günümüzde epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 80'inde nöbetlerin ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilir. İlaç kullanan hastalarda nöbet en az 2 yıl ortaya çıkmadıysa ilaçlar yavaş yavaş azaltılıp kesilebilir" diyor. Sara nöbeti geçiren kişinin ağzını açmak için zorlamamak gerektiğine değinen Dr. Sifoğlu, şöyle konuştu: Nöbet geçiren birine yardım etmek için etrafında çarpıp yaralanabileceği eşya gibi şeyleri uzaklaştırmak, yan çevirerek ve başının altına yumuşak bir şey koyarak nöbetin sonlanmasını beklemek, gerekiyor."
PAPATYANIN ŞİFASI
Epilepsi ataklarını azaltmada bitkiler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, bu hastalıkla mücadele eden besinleri sıralıyor:
- Limon suyu, beynin kan dolaşımını artırır. Epilepsiden korur.
- Günde bir diş sarımsak tüketmek epilepsi nöbetlerini engeller.
- Süt, peynir, yumurta ve balık tüketmek epilepsi ataklarını engeller.
- Sakinleştirici etkisi sayesinde papatya, epilepsiden korur.
- Hindistan cevizi yağı, günde üç kez tüketildiğinde beyin hücrelerini besler. Epilepsi ataklarını azaltır.
ŞİFA DOLU MELİSA ÇAYI
Bitkisel çaylar, şifa dağıtıyor. Dyt. Betül Merd, antioksidan açısından zengin olan melisa çayının sakinleştirici olduğunu ve depresyonla savaştığını söylüyor. Günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken bu çayın faydalarını sıralıyor:
- Uykusuzluk için melisa çayını yatmadan 20 dakika önce içilmelidir.
- Soğuk algınlığına iyi gelen çay, ferahlatır.
- Rahatlatır ve sakinleştirir. Strese iyi gelir.
- Antioksidan içeren melisa çayı, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur.
- Sindirim sistemi spazmı yaşanmasını önler. Mide bulantısına iyi gelir.
- Otun kaynatılıp suyuyla saçlarının yıkanması, kepeklenme ve dökülmeye iyi gelir.
- Adet sancılarını ve kramplarını giderir.
- Kan şekerini dengeler. Diyabete iyi gelir.
- Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir.
KİMLER İÇMEMELİ?
Melisa çayını, kronik hastalığı olanların ve hamilelerin tüketmemesi gerekir.
ÇOK GÜZELSİN KEFİR
Kış aylarının gelmesiyle cilt kuruluğu daha sık görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Sümeyye Ünal, kuru derinin daha erken kırıştığını ve yaşlandığını söylüyor. Doğru beslenerek cildin de korunacağını söylüyor. "Kefir, ev yoğurdu, lahana turşusu, pancar turşusu, hurma doğal probiyotiklerdir. Yeterli tüketildiğinde vücuda vitamin desteğini sağlayacaktır" diyor.
HASTALIĞIN KAYNAĞI SAĞLIKSIZ BAĞIRSAK
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı bağırsak florasına sahip olmaktan geçiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Virginia Üniversitesi'nden Tzu- Yu Feng ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya değiniyor.
Buna göre bozuk bağırsak florası, kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açıyor. Prof. Dr. Coşkun, "Bağırsaklardaki bakteriler sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenmektedir. Ama bu floranın kötü olması durumunda depresyon, obezite ve bazı nörolojik hastalıklara eğilimin artabileceği gösterilir. Bozulmuş bağırsak florasının meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik bir çalışma yayınlandı" diyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı, dengesiz beslenme ve obezitenin, bağırsak florasını bozduğunu sözlerine ekliyor.
PARKİNSON'AKARŞI 3 MEYVE
İngiltere'de yapılan bir araştırma, antioksidan içeren meyvelerden elma, muz ve portakalın Alzheimer ve parkinson gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen ya da yavaşlatan hastalıkları önlediğini ortaya koydu. Çalışmayı yapan Prof. Chang Lee, Batı'da ünlü olan bu 3 meyveyle yapılan günlük diyetin stres altındaki bünyelerde sinirleri kontrol edip ve düzenlediğini ifade etti. Öte yandan Alzheimer hastalığının aşırı stres sonucu ortaya çıktığı biliniyor.
REGL AĞRISINA SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir.
KABIZLIĞA ÇARE TURP
Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir.
ÜLSERE KARNABAHAR
Karnabahar, kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Ülser oluşumunu engeller.