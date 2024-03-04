Uzmanı epilepsi hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri sıraladı! İşte atakları azaltmada ilaç etkisi gösteren besinler...

ŞİFA DOLU MELİSA ÇAYI Bitkisel çaylar, şifa dağıtıyor. Dyt. Betül Merd, antioksidan açısından zengin olan melisa çayının sakinleştirici olduğunu ve depresyonla savaştığını söylüyor. Günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken bu çayın faydalarını sıralıyor: - Uykusuzluk için melisa çayını yatmadan 20 dakika önce içilmelidir. - Soğuk algınlığına iyi gelen çay, ferahlatır. - Rahatlatır ve sakinleştirir. Strese iyi gelir. - Antioksidan içeren melisa çayı, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. - Sindirim sistemi spazmı yaşanmasını önler. Mide bulantısına iyi gelir. - Otun kaynatılıp suyuyla saçlarının yıkanması, kepeklenme ve dökülmeye iyi gelir. - Adet sancılarını ve kramplarını giderir. - Kan şekerini dengeler. Diyabete iyi gelir. - Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir. KİMLER İÇMEMELİ? Melisa çayını, kronik hastalığı olanların ve hamilelerin tüketmemesi gerekir.





ÇOK GÜZELSİN KEFİR

Kış aylarının gelmesiyle cilt kuruluğu daha sık görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Sümeyye Ünal, kuru derinin daha erken kırıştığını ve yaşlandığını söylüyor. Doğru beslenerek cildin de korunacağını söylüyor. "Kefir, ev yoğurdu, lahana turşusu, pancar turşusu, hurma doğal probiyotiklerdir. Yeterli tüketildiğinde vücuda vitamin desteğini sağlayacaktır" diyor.



HASTALIĞIN KAYNAĞI SAĞLIKSIZ BAĞIRSAK

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı bağırsak florasına sahip olmaktan geçiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Virginia Üniversitesi'nden Tzu- Yu Feng ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya değiniyor.

Buna göre bozuk bağırsak florası, kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açıyor. Prof. Dr. Coşkun, "Bağırsaklardaki bakteriler sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenmektedir. Ama bu floranın kötü olması durumunda depresyon, obezite ve bazı nörolojik hastalıklara eğilimin artabileceği gösterilir. Bozulmuş bağırsak florasının meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik bir çalışma yayınlandı" diyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı, dengesiz beslenme ve obezitenin, bağırsak florasını bozduğunu sözlerine ekliyor.



PARKİNSON'AKARŞI 3 MEYVE

İngiltere'de yapılan bir araştırma, antioksidan içeren meyvelerden elma, muz ve portakalın Alzheimer ve parkinson gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen ya da yavaşlatan hastalıkları önlediğini ortaya koydu. Çalışmayı yapan Prof. Chang Lee, Batı'da ünlü olan bu 3 meyveyle yapılan günlük diyetin stres altındaki bünyelerde sinirleri kontrol edip ve düzenlediğini ifade etti. Öte yandan Alzheimer hastalığının aşırı stres sonucu ortaya çıktığı biliniyor.

REGL AĞRISINA SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir.



KABIZLIĞA ÇARE TURP

Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir.



ÜLSERE KARNABAHAR

Karnabahar, kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Ülser oluşumunu engeller.