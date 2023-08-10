PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı dış kulak enfeksiyonuna karşı uyardı!

Dış kulak yolu enfeksiyonu, suyla fazla temas nedeniyle yaz mevsiminde sık görülüyor. İşitme kaybına neden oluyor. Uzmanlar, “Kirli suda yüzmeyin. Havuzda bone kullanın. Kulağa temizleme çubuğu sokmayın” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023
Uzmanı dış kulak enfeksiyonuna karşı uyardı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yüzmeyi seven kişilerde sık rastlandığı için 'Yüzücü kulağı hastalığı' olarak da adlandırılan dış kulak yolu enfeksiyonu, genellikte bakterin artmasıyla meydana geliyor. Kirli sularda yüzme ve suyla fazla temas nedeniyle özellikle yaz mevsiminde sık görülüyor. İlerlediğinde şiddetli ağrıya, kulakta tıkanıklığa, iltihaplı akıntıya, geçici işitme kaybına, hatta enfeksiyonun vücuda yayılmasına bile yol açabiliyor.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suat Bilici, erken teşhisin son derece önemli olduğunu belirtiyor. "Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise hekime danışmadan antibiyotik ve kulak damlası kullanımından kaçınmaktır. Örneğin, mantar birikintisi varsa, gelişigüzel alınan damlalar etki etmeyecek ve zaman kaybı nedeniyle enfeksiyonun ilerlemesine sebep olabilecektir. Yine bu enfeksiyonu basit bir problem gibi görüp bitkisel sıvı ürünler kullanmak da tedavi sürecini uzatacaktır" diye konuşuyor.

BU YÖNTEMLERİ DENEYİN
Özellikle havuzda, kulağınızın suyla temasını önlemek için mutlaka bone kullanın. Temizliğinden emin olduğunuz havuz veya denizi tercih edin. Kulağınızda ağrı varsa tıkaç kullanmadan havuz veya denize girmeyin. Kulağınızın ıslanması sonrasında nemini yumuşak bir pamukla alın. Kulağınızı temizleme çubuğu veya yabancı bir cisimle karıştırmayın.

TIKAÇ KULLANMAK ENFEKSİYON YAPAR
Dış kulak yolunda darlık, kemiksi büyüme ve buşon gibi kulak yolunu daraltan etkenler, pamuklu çubuklar, yabancı cisim veya kaşıma ile oluşan travmalar, işitme cihazı ya da kulak tıkacı kullanımı, kirli suda yüzmek ve çok sık duş almak, enfeksiyona zemin hazırlayan nedenleri oluşturuyor. Bu etkenler, bakterilerin veya mantarların daha kolay üremelerine yol açabiliyor. Dış kulak yolu enfeksiyonunun ilk belirtileri genellikle kaşıntı ve ağrı oluyor. Bu yakınmalara daha sonra kulakta akıntı ve dolgunluk hissi ekleniyor, tablo ilerlediğinde ağrı şiddetlenirken ateş ile boyunda şişlikler de görülebiliyor.

BUZLU KAHVE KALBE DARBE
Yazın kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, soğuk içecekler içerek serinlemeye çalışıyor. Ancak fazlası hastalıkları çağırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, aşırı buzlu su, buzlu çay, buzlu kahve gibi içeceklerin tüketiminin kalp atış hızını düşürdüğünü söylüyor.

BAĞIRSAK DOSTU KURU İNCİR
Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.

KOLESTEROLE LEBLEBİ
Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Kan şekerini dengeler.

KIRIŞIKLIĞA AHUDUDU
Ahududu, doğal ağrı kesicidir. Hafızayı güçlendirir. Cildi besler. Kırışıklığı engeller. Kilo verdirir. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA