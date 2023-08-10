Uzmanı dış kulak enfeksiyonuna karşı uyardı!

Yüzmeyi seven kişilerde sık rastlandığı için 'Yüzücü kulağı hastalığı' olarak da adlandırılan dış kulak yolu enfeksiyonu, genellikte bakterin artmasıyla meydana geliyor. Kirli sularda yüzme ve suyla fazla temas nedeniyle özellikle yaz mevsiminde sık görülüyor. İlerlediğinde şiddetli ağrıya, kulakta tıkanıklığa, iltihaplı akıntıya, geçici işitme kaybına, hatta enfeksiyonun vücuda yayılmasına bile yol açabiliyor.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suat Bilici, erken teşhisin son derece önemli olduğunu belirtiyor. "Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise hekime danışmadan antibiyotik ve kulak damlası kullanımından kaçınmaktır. Örneğin, mantar birikintisi varsa, gelişigüzel alınan damlalar etki etmeyecek ve zaman kaybı nedeniyle enfeksiyonun ilerlemesine sebep olabilecektir. Yine bu enfeksiyonu basit bir problem gibi görüp bitkisel sıvı ürünler kullanmak da tedavi sürecini uzatacaktır" diye konuşuyor.



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Özellikle havuzda, kulağınızın suyla temasını önlemek için mutlaka bone kullanın. Temizliğinden emin olduğunuz havuz veya denizi tercih edin. Kulağınızda ağrı varsa tıkaç kullanmadan havuz veya denize girmeyin. Kulağınızın ıslanması sonrasında nemini yumuşak bir pamukla alın. Kulağınızı temizleme çubuğu veya yabancı bir cisimle karıştırmayın.



TIKAÇ KULLANMAK ENFEKSİYON YAPAR

Dış kulak yolunda darlık, kemiksi büyüme ve buşon gibi kulak yolunu daraltan etkenler, pamuklu çubuklar, yabancı cisim veya kaşıma ile oluşan travmalar, işitme cihazı ya da kulak tıkacı kullanımı, kirli suda yüzmek ve çok sık duş almak, enfeksiyona zemin hazırlayan nedenleri oluşturuyor. Bu etkenler, bakterilerin veya mantarların daha kolay üremelerine yol açabiliyor. Dış kulak yolu enfeksiyonunun ilk belirtileri genellikle kaşıntı ve ağrı oluyor. Bu yakınmalara daha sonra kulakta akıntı ve dolgunluk hissi ekleniyor, tablo ilerlediğinde ağrı şiddetlenirken ateş ile boyunda şişlikler de görülebiliyor.