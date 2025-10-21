Susam, solunum yolu hastalıklarına karşıdır. Safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırıp sindirimi rahatlatarak, kabızlığı giderir.
Gaz söktürür. Böbrek iltihaplarını giderir.
Susamın bilinmeyen faydaları
Susam, solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterirken, safra taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor. Sindirimi kolaylaştırıp kabızlığı gideriyor, gaz ve böbrek iltihaplarına iyi geliyor.
Giriş Tarihi:
Susam, solunum yolu hastalıklarına karşıdır. Safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırıp sindirimi rahatlatarak, kabızlığı giderir.