Şişkinlik deyip geçmeyin! Süte dikkat!

Laktoz intoleransı, özellikle Akdeniz, Asya ve Afrika toplumlarında genetik laktoz intoleransı oranlarının yüksek olması nedeniyle daha belirgin oluyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inde laktoz intoleransı yaşandığını söylüyor. Arıca, "Süt içince şişkinlik oluyorsa intolerans ihtimali yüksektir. Laktozsuz süt, yoğurt ve peynir iyi tolere edilir" diyor.

