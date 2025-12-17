PODCAST CANLI YAYIN

Şişkinlik deyip geçmeyin! Süte dikkat!

Laktoz intoleransı, özellikle Akdeniz, Asya ve Afrika toplumlarında genetik laktoz intoleransı oranlarının yüksek olması nedeniyle daha belirgin oluyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inde laktoz intoleransı yaşandığını söylüyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Şişkinlik deyip geçmeyin! Süte dikkat!

Laktoz intoleransı, özellikle Akdeniz, Asya ve Afrika toplumlarında genetik laktoz intoleransı oranlarının yüksek olması nedeniyle daha belirgin oluyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inde laktoz intoleransı yaşandığını söylüyor. Arıca, "Süt içince şişkinlik oluyorsa intolerans ihtimali yüksektir. Laktozsuz süt, yoğurt ve peynir iyi tolere edilir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
Borsa İstanbul
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber'e konuştu: "Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz"
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş
Yılbaşı öncesi kafe ve restorantlara sıkı denetim: Ekipler sahaya indi