Sırt ve boyun tutulma sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanı uyardı: Özellikle masa başı çalışan kişilerde...

Sırt ve boyun tutulma sorunu yaşayan kişilerde en sık nedeni duruş bozukluğu oluşturuyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, "Omurgamızdaki kasların güçsüzlüğüne bağlı olarak, özellikle masa başı çalışan kişilerde gördüğümüz duruş bozukluğu sık sık sırt ve boyun tutulmalarına neden olabiliyor" diyor. Tedavilerde egzersizin olmazsa olmaz olduğunu dile getiriyor: Tedavi için hastanın öncelikle postürünü düzeltmemiz gerekiyor. En uygun tedavilerin başında egzersiz geliyor. Eğer omurga problemleri varsa omurga enjeksiyonları uygulayabiliyoruz.

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