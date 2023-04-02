Sahur ve iftarda tüketilen baharatlı gıdalar ülsere neden oluyor





DENGELİ BESLENİN

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Şentürk, "Sahurda uzun süre tokluk oluşturacak proteinli gıdalara yer verilmelidir. Eeğer sahurdan sonra yatılacaksa ertesi gün yaşanacak açlık korkusuyla tıka-basa yemek de yenmemelidir. Ne kadar çok yemek yenirse, o kadar daha az acıkılır anlayışı doğru değildir. Ramazan ayı aslında tüm organların kısmen de olsa istirahate sevk edildiği bir aydır" diyor.