Sağlık için süt için

Uzmanlar, özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli olarak almanın önemini vurguluyor. Bu sebeple her gün süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Prof. Dr. Murat Baş, "Beslenme düzenimizde süt önemli bir protein kaynağıdır. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, kasların, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Kalp damar hastalıklarından hipertansiyona ve obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele eder" diyor.