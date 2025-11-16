Pırasa romatizmadan korur

Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:



ROMATİZMA ağrılarını azaltır.

AKCİĞER kanserini önler.

KEMİKLERİ güçlendirir.

ANTİOKSİDANDIR.

KANSERDEN korur.

GÖZLERİ güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.

KAN akışını hızlandırır. Beyni korur.

HAZIM problemlerini azaltır.

BÖBREKLERİN çalışmasını düzenler.

KUM ve taşların dökülmesini sağlar.

DAMAR sertliğini önler.

KOLESTEROLÜ düşürür.