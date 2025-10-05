Papatya idrar yolunu açar

Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarının başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. İdrar yaparken yanma, karın ağrısında baskı ve düşük ateşle belirti veren bu hastalık, tedavi edilmediğinde böbreklere de zarar veriyor. Doktor tedavisinin yanı sıra bazı besinler de bu hastalığın iyileşmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, enfeksiyonu iyileştirecek diğer besinleri sıralıyor:



KIZILCIK: Antibiyotik ve antioksidan etkisiyle enfeksiyonları temizler. İdrar yolu iltihabının doğal ilacıdır.



PAPAYA: idrarın sağlıklı atılmasını sağlar. Antioksidan etkisiyle idrar, bağırsak ve kolonu temizler.



PORTAKAL VE LİMON SUYU: İçerdiği C vitamini ile portakal ve limon, enfeksiyonu bitirir.



ANANAS: İdrardaki iltihabı azaltır. Her gün yenmesi gerekir.