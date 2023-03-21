Pankreasla omuz omuza mücadele! Dikkat pankreas kanseri, cana kast ediyor





İLK SEBEP SAFRA TAŞI!

Pankreatit yani pankreas iltihabının belli bir yaşı bulunmuyor. Her yaşta ortaya çıkabilen bu hastalık safra kesesinde bulunan taş ya da çamurun ana safra kanalına düşerek pankreas ağzında tıkanıklığa neden olmasıyla ortaya çıkıyor. Karnın üstünden sırt ve omuza vurabilen şiddetli ağrılar, bulantı, kusma gibi sorunlar pankreatit belirtilerini oluşturuyor. Eğer kanda pankreas enzimlerinde yükseklik belirlenirse ön tanı görüntüleme yöntemleriyle yani ultrason, tomografi ve MR ile desteklenerek pankreatit tanısı konuluyor. Tedavi sürecinde ağızdan gıda alımı durdurularak damar yolu ile beslenmeye başlanıyor. Alınan sıvı ve idrar çıkışı kandaki iltihap belirteçleriyle birlikte yakın takip ediliyor.



50 YAŞINDAN SONRA...

Pankreas tümörleri son zamanlarda sıklığı artan tümörler arasında yer alıyor. Eğer erken tanı olmazsa ileri evrelerde tedavide geç kalınıyor. 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan üst karın ağrıları varlığında, pankreas tümörlerinden şüpheleniliyor.



NASIL KORUNMALI?

Pankreas kanserinden korunmak için öncelikle sağlıklı beslenmek gerekiyor. Aşırı yağlı gıdalarla beslenilmemesi, rafine karbonhidratlardan yani şekerli gıdalardan kaçınılması öneriliyor. Kişinin normal kilosunu koruması kronik hastalıkların oluşmasını engelliyor. Bol sıvı almak ve egzersiz yapmak pankreası koruyor.

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