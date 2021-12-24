Osteoporoz, yaşla birlikte artıyor! (Yaşam haberleri)

Osteoporoz yani kemik erimesi, daha çok menopoz sonrasındaki kadınları tehdit ediyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, süt ve süt ürünlerinin tüketimine dikkat çekiyor. Her gün D vitamininden zengin yumurta sarısının yenmesini öneriyor. "Brokoli, marul ile deniz ürünleri osteoporoz riskini azaltır. Kayısı tüketin. Sigaradan uzak durun" diyor.

MİDE DOSTUMUZ

Sevilen meyvelerden muzun içerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunuyor. Enerji veriyor. Kan basıncını düzenliyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Cinsel isteği artırıyor. Mide hastalıklarını dindiriyor. Cildi güzelleştiriyor. Dişleri beyazlatıyor.

AYLAR ÖNCEDEN ALZHEİMER'I YAKALA

ABD Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, demans yatkınlığını ölçmek için 'kendi kendine uygulanan' bir test geliştirdi. 8 yıl boyunca 665 hastanın takip edilerek yapıldığı çalışma, kişilerde demans ve Alzheimerın 6 ay öncesinden saptanabildiğini ortaya koydu. Araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Bu test hastaların, psödodemans (yalancı demans) dediğimiz depresif süreçlerini de ölçebiliyor. O noktada da biz demans ilacı değil, antidepresan vermeyi tercih ediyoruz. Burada ciddi anlamda ayırt edici bir faktör ortaya çıkıyor. Bu durum bizim önlem almamızı sağlıyor" diyor.

ALS İÇİN YENİ UMUT

Japonya Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı karşısında etkili olan yeni bir ilaç buldu. Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan ilacın, fareler üzerinde denenerek ALS hastalarının hareket kabiliyetini düşüren anormal protein yığılmasını önlediği tespit edildi. Yetkililer, ilacın beyin ve omurilikte biriken proteinler üzerinde etki göstermesi nedeniyle türünün ilk örneği olduğunu duyurdu. İlacın 2024'te insanlar üzerinde deneneceği belirtildi.

KESKİN GÖZLERE TERE

Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. İçerdiği A vitaminiyle gözleri kuvvetlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.

SİVİLCELER İÇİN İĞDE

İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler. Cinselliğin artmasını sağlar. Sivilce ve siyah noktaları giderir.