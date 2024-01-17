Obezite düşmanı anne sütü: İşte faydaları...





KALICI TIRNAK TEHLİKELİ

Son dönemlerde birçok kadın, protez tırnak ve kalıcı oje uygulamalarına rağbet gösteriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Selim Gümüş, pratiklik sağladığı düşünülen uygulamalar sırasında başvurulan yöntemler ve kullanılan kimyasalların ise birçok etkisi olduğunu belirtiyor. Vatandaşların işlemleri uygun noktalarda yaptırması gerektiğini söylüyor.

Uygulamaların etkilerinin cilt kansere kadar götürebileceğine dikkat çekiyor. Gümüş, "Hastalar çok başvuruyor, özelikle bu işlemi yaptırdıktan sonra tırnaklarının eski sağlığına kavuşmadığıyla ilgili şikayetlerle geliyorlar. Tırnak eski orijinal yapısını kaybediyor. Sosyal medyadan önce dermatologların tavsiyesi dinlenmeli" diyor.

ERKEKLER GÖRMEMEZLİK ETMEYİN

Jinekomasti, erkeklerde göğüs büyümesi olarak ifade ediliyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Jinekomasti, bazı genç erkeklerde bir kadın memesinden dahi daha büyük hale gelebilir. Bu erkekler kıyafet giymekte zorlanırlar. Çok bol kıyafetle kamufle etmeye çalışırlar. Yazın bile çok bol kıyafetler giyerler. Bir erkekte normalden büyük göğüs varsa bunun tedavi edilmesi gerekir" diyor.



PANCAR GÜZELLİĞİ

Zamana meydan okuyan genç ve güzel bir cildin yolu tüketilen besinlerden geçiyor. Toksin atıcı etkisi olan pancar, cilde ışıltı ve canlılık veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tansiyonu kontrol altına alıyor. Sindirimi düzenlemeye yardımcı oluyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Göz sağlığını koruyor. Kansızlığı önlüyor. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Pancar suyu, cildin daha pürüzsüz ve güzel gözükmesini sağlıyor. Kansere karşı kalkan görevi görüyor.



UYKUDA NÖBET GEÇİRİYORLAR

ABD New York Üniversitesi'nden bilim insanları, son 10 yılda kaydedilen yaklaşık 300 ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) vakasına ait tıbbi kayıtlar incelendi. Bu kayıtlar arasında ABÖS'ten hayatını kaybeden bebeklerin uyurken çekilmiş videoları yer aldı. Görüntüleri inceleyen araştırmacılar, en az 7 vakada bebeklerin uyku sırasında geçirdiği nöbetlerin ABÖS'e yol açmış olabileceğini tespit etti. İncelemede, kas kasılmalarının eşlik ettiği nöbetlerin 60 saniyeden kısa sürdüğü ve bunun ardından yarım saat içinde bebeklerin öldüğü gözlemlendi.



BRONŞİTE PEKMEZ

Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarından rahatlama sağlar.



SAĞLIĞINI SİRKELE

Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engeller. Kan şekerini düşürür. Tokluk hissi verir. Zayıflatır. Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Kansere karşı korur.



GENÇLİK FINDIKTA SAKLI

Fındık tüketimi, hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Yaşlanmayı geciktirir.