Obezite, çocukları tehdit ediyor!

Çağın vebası obezite, çocukları bile tehdit ediyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gamze Varol, ciddi sağlık sorunlarına yol açan çocukluk çağı obezitesi hakkında bilgilendiriyor.

"Obezite, vücutta yağ oranının istenen düzeyin çok üstünde olması demek. Ve obeziteyle birlikte de ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bunun başında tansiyon ve şeker hastalığı geliyor. Çocuklar dahil artık tüm yanlış beslenme, hareketsiz yaşam aslında obeziteyi artırıyor. Daha çok doğal gıdaları, mevsiminde gıdaları tercih etmemiz ve tüketmemiz lazım" uyarısında bulunuyor.