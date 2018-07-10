Mutluluğun sırrı incir

rengiyle gönülleri fethedenVitamin ve mineral deposu incir, kalbi ve mideyi kuvvetlendiriyor.Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor.Aşk hayatını da renklendiriyor.Afro- dizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor.Çiftlerin yüzünü güldürüyor.Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...Kalp sağlığını korur.Tansiyonu dengeler.Cildi besler, temizler ve gençleştirir.Tok tutar. Mideyi kuvvetlendirir.Vücuttaki ağrıları azaltır.