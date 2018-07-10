Mutluluğun sırrı incir

Vitamin ve mineral deposu incir, kalbi ve mideyi kuvvetlendiriyor.
Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor.
Aşk hayatını da renklendiriyor.
Afro- dizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Çiftlerin yüzünü güldürüyor.
Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kemikleri güçlendirir.
Kalp sağlığını korur.
Tansiyonu dengeler.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Cildi besler, temizler ve gençleştirir.
Solunum yolu hastalıklarından korur.
Tok tutar. Mideyi kuvvetlendirir.
Kabızlığı bitirir.
Vücuttaki ağrıları azaltır.
Demir eksikliğini giderir.