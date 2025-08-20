Mide kanseriyle bağlantısı ortaya çıktı: Obezite sanılandan daha tehlikeli!

METABOLİK SAĞLIK GÖSTERGELERİ TAKİP EDİLMELİ Sadece kilo vermek yeterli değildir. Vücuttaki hormonal dengenin izlenmesi, insülin direnci gibi metabolik bozuklukların erken tespiti ve takibi, kanserden korunmada da önemli bir strateji olabilir.

Obezite ile mücadelede yalnızca dış görünüm ya da kilo sayıları değil, metabolik sağlık göstergeleri ve erken tanı stratejileri de dikkate alınmalı. Çalışma kilo kontrolünün yanı sıra kan tahlili ile leptin seviyelerinin ve insülin direncinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini ortaya koydu. Hastalıkların önlenmesinde proaktif yaklaşımın önemi çok büyük.''

Obezite (İHA)

LEPTİN DÜZEYİ DAHA BÜYÜK

Hüseyin Beğenik, şu bilgileri veriyor: ''Çalışmalarda mide kanseri hastalarında leptin düzeyleri sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek çıktı. Bu yüksekliğin insülin direnci ile ilişkili olabileceğini gördük. Bulgularımız, leptinin kanser hücrelerinin büyümesini etkileyebileceğini düşündürüyor. Obezite, leptin üretimini artırıyor. İnsülin direnci de kan şekerinin hücre içine girmesini zorlaştırarak metabolik dengesizliklere yol açıyor. Çalışmamız, bu iki mekanizmanın birlikte çalışarak mide kanseri riskini artırabileceğini ortaya koyuyor.''