Mide kanseriyle bağlantısı ortaya çıktı: Obezite sanılandan daha tehlikeli!

Çağımızın en önemli sorunlarından obezite, hayat kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıkları için değil, mide kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü oluşturduğunu belirtti...

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Obezite, boy ve kiloya dayalı vücut yağı ölçüsünün (vücut kitle indeksi) 30 veya daha yüksek değere sahip olduğu duruma deniyor. Türkiye'de ve dünyada en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıkları için değil, mide kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü olduğunu söyledi:

Obezite (AA)Obezite (AA)

ESTETİK SORUN OLARAK GÖRÜLMEMELİ
''Obezite, günümüzde yalnızca estetik bir sorun veya diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarla sınırlı bir risk faktörü olarak görülmemeli. Yeni bilimsel bulgular, obezitenin bazı kanser türleriyle de yakın ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle mide kanseri gibi ölümcül hastalıklarla olan bağlantısı, hem bilim insanlarını hem de halk sağlığı uzmanlarını alarma geçirdi.

Obezite (AA)Obezite (AA)

Yaptığımız çalışmada mide kanseri tanısı konan hastaların kan serumlarında leptin hormonu düzeyleri ölçüldü. Leptin normalde vücutta yağ hücreleri tarafından salgılanıyor. Beyne tokluk sinyali gönderen bir hormondur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, leptinin yalnızca iştah düzenleyici değil; bağışıklık sistemi, hücre çoğalması ve inflamasyon (iltihap) süreçleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Obezite (AA)Obezite (AA)

METABOLİK SAĞLIK GÖSTERGELERİ TAKİP EDİLMELİ
Sadece kilo vermek yeterli değildir. Vücuttaki hormonal dengenin izlenmesi, insülin direnci gibi metabolik bozuklukların erken tespiti ve takibi, kanserden korunmada da önemli bir strateji olabilir.

Obezite (AA)Obezite (AA)

Obezite ile mücadelede yalnızca dış görünüm ya da kilo sayıları değil, metabolik sağlık göstergeleri ve erken tanı stratejileri de dikkate alınmalı. Çalışma kilo kontrolünün yanı sıra kan tahlili ile leptin seviyelerinin ve insülin direncinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini ortaya koydu. Hastalıkların önlenmesinde proaktif yaklaşımın önemi çok büyük.''

Obezite (İHA)Obezite (İHA)

LEPTİN DÜZEYİ DAHA BÜYÜK

Hüseyin Beğenik, şu bilgileri veriyor: ''Çalışmalarda mide kanseri hastalarında leptin düzeyleri sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek çıktı. Bu yüksekliğin insülin direnci ile ilişkili olabileceğini gördük. Bulgularımız, leptinin kanser hücrelerinin büyümesini etkileyebileceğini düşündürüyor. Obezite, leptin üretimini artırıyor. İnsülin direnci de kan şekerinin hücre içine girmesini zorlaştırarak metabolik dengesizliklere yol açıyor. Çalışmamız, bu iki mekanizmanın birlikte çalışarak mide kanseri riskini artırabileceğini ortaya koyuyor.''

