Menopozun şifresi kırmızı

KADINLARIN doğurganlık sürecinin sonlandığı menopoz, hem ruhsal hem de fiziksel farklılıklara neden oluyor. Her 10 kadından 7'si menopozda sıcak basması, fazla kilo alımı, ani terleme ve uykusuzluk gibi sıkıntılar yaşıyor. Dyt. Çisem Gündüz, doğru beslenme ile menopoz döneminin daha sağlıklı atlatılacağını belirtiyor. "Bağırsakların düzenli çalışmasında etkin rol oynayan yoğurt ve kefirin yanı sıra kemiklerin güçlenmesine katkısı olan süt, badem, balık, mercimek gibi protein kaynaklı besinler de menopoz döneminde kemik erimesi riskini azaltır" diyor. Yine elma, havuç, nar, kızılcık, üzüm, mercimek, badem, ceviz, susam ve zeytinyağı tüketimini öneriyor.

