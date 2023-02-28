Menopoz hakkında bilinen yanlış ve doğru bilgiler





YANLIŞ: Menopoz her kadında yakınmaya yol açar.

DOĞRU: Bu süreç her kadında farklı seyreder. Öyle ki bazı kadınlar bu süreci sıkıntılı geçirirken bazıları ise rahat atlatır. Bu dönem, Kadın Doğum Uzmanın'dan alınan yardımla daha rahat geçirilebilir.

YANLIŞ: Geç menopoza girmek sağlıklıdır. Geç menopoza girenler daha uzun yaşar.

DOĞRU: Menopoza 45-55 yaşları arasında girmek sağlıklı bir durum olarak kabul edilir. Menopoza geç girenler daha genç görünümlü olsalar da daha uzun yaşamaz. Üstelik normalden uzun süre kadınlık hormonu olan östrojene maruz kalmak bazı kanser risklerini arttırabilir.

YANLIŞ: Menopoz kilo aldırır...

DOĞRU: Menopoz döneminde, ilerleyen yaşla birlikte kas ile yağ oranı yağ lehine bozulur, yağlanma artar. Menopoz döneminde hareketsizlik, beslenme bozukluğu ve yüksek kalorili gıdalara yönelme insülin direncini bozarak kilo alımına sebep olur.

YANLIŞ: Menopozda cinsel yaşam sona erer.

DOĞRU: Menopoz döneminde östrojen eksikliği nedeniyle vajinal kuruluk oluşabilir. Bu durum ilişki sırasında sıkıntı yaratsa da sorunun çözümü vardır.

YANLIŞ: Menopoz tedavi ve destek gerektirmeyen bir süreçtir.

DOĞRU: Menopozu rahat ve sıkıntısız geçiren kadınlara herhangi bir destek veya tedavi gerekli olmaz. Ancak bu dönemi ateş basması, uykusuzluk ve depresyon gibi sorunlarla yaşayan kadınlara hormonal destek tedavileri verilmelidir.

YANLIŞ: Menopoz aniden başlayan bir süreçtir.

DOĞRU: Menopoz son adetin görülmesinden yaklaşık 1-5 sene önce, hormonal dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan adet düzeninde bozulmalarla kendini hissettirir. Bu döneme premenopoz denir.

YANLIŞ: Doğum kontrol yöntemleri erken menopoza neden olur!

DOĞRU: Aksine, üreme çağında spiral, doğum kontrol hapı ve tüplerin bağlanması gibi doğum kontrol yöntemleri menopoza girme zamanında değişikliğe neden olmaz.