Körlük genetik olabilir! Muayene gerekliliği

Körlük, görme duyusunun tamamen olmamasıyla da günlük yaşamı büyük ölçüde etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan Sağlam, sonradan gelişen körlükleri önlemek ve göz sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerektiğini anlatıyor: Doğumdan sonra 6 ile 12. ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonra belirli aralıklarla yaşam boyu göz muayenesi olunmalıdır. Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar dikkatli olmalı, gerekirse daha sık göz muayenesi olmak, yeme içme alışkanlıklarını ve yaşam biçimini değiştirerek bunlara karşı önlem almalılar.