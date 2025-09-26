Kolesterol hem hayati hem riskli

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yıldırım Deryol, kolesterolün vücut için hayati görevler üstlendiğini ancak seviyesinin yükselmesi halinde kalpdamar sağlığı açısından ciddi risklere yol açabileceğini söyledi. Kolesterolün yalnızca zararlı bir madde olarak görülmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Deryol, "Kolesterol hücre zarının yapısında bulunarak sağlamlığını korur, hormonların üretiminde görev alır, D vitamini yapımında rol oynar. Ayrıca, safra asitlerinin yapısına katılarak yağların sindirilmesine yardımcı olur." dedi.