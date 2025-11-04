Kışın şifa kaynağı salep!

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle elde edilen salep bağırsak sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Dyt. Öznur Akgöz, salebin haftada 1-2 kez tüketilmesini öneriyor. "Salep bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir" diyor. Salebin içerisine tarçın ve zencefil eklenmesini de öneren Dyt. Akgöz, şöyle devam ediyor: Tarçın biraz şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklığı daha çok güçlendirebiliriz.

