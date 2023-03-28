Kireçlenme ilerleyen yaşlarda daha sık gözüküyor!

Sağlıklı bir vücut için sağlıklı kemiklere sahip olmak gerekiyor. Kemik ve eklem hastalıkları günümüzde oldukça sık görülüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sabri Zafer Kaçmaz, yazı dizisinin ilk gününde kireçlenmeyle ilgili çok önemli açıklamalar yapıyor:



Diz ve eklem kireçlenmelerinin ileri yaşlarda ortaya çıkmasının sebebi nedir?

Diz ve eklem kireçlenmesi; kilo fazlalığı, genetik, kıkırdak ya da yumuşak dokularla ilgili geçirilmiş travmalar sonucu görülür. 55 ve üstü yaş grubunda genellikle kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Kireçlenmede, eklemi oluşturan kıkırdaklar bozulur ve eklem deforme olur. Yaşlandıkça rahatsızlık artmakta kişi daha fazla ağrı çekmektedir.



Ağrıyı azalmak için neler yapmalı? Eklemle bağlantılı kasları güçlendirecek egzersizler ve yüzme, pilates, yürüyüş gibi sürekli ve düzenli yapılan sporlar ağrıların azalmasında etkili olabilir.



Bu sağlık sorunlarının erken teşhisi için neler önerirsiniz?

Öncelikle eklem sağlığımızı korumalı aşırı yüklenmelerden kaçınmalıyız. 65 yaş üstü yetişkinlerde kireçlenmeler oldukça yaygındır. Şikayetlerimizin artmasını beklememeliyiz.



Hastalara ağrılarını dindirecek bitkisel bir reçeteniz var mıdır?

Kireçlenmiş bölgeler, ılık su ile yumuşatılmalıdır. Ardından avokado, fındık ve okaliptüs yağı gibi yağlarla masaj yapmak, eklemleri rahatlatır. Aloe vera sürmek de faydalı olabilir. Soğan suyu kaynatılarak günde bir kez içilebilir. Ihlamur ve elma suyu karışımı ilaç gibidir.



Bu hastalığın önlenmesi için bir beslenme öneriniz var mıdır?

Kireçlenmede faydalı beslenme için taze sebze ve meyveler, tam tahıllı ürünler önemlidir. Balık, zeytinyağı, avokado ve fındık yararlı yağları içerir. Kemikli etler ve sakatat grubu içerdiği kolajen ile eklemleri güçlendirir. Havuç, pancar, domates faydalıdır. Yumurta beyazı da ağrıları azaltır.

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