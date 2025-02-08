Kiloları eriten reçete: Günde 1 fincan bitki çayı

Kadınların diyet telaşı bitmiyor! Herkes, fazla kiloları vermenin yollarını arıyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklıyor.

NELER YEMELİ?

Kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. Enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikleri öneriyor.

1 FİNCAN YETERLİ

Günde 1 fincan bitki çayı tüketmeyi öneren Uzm. Dyt. Uka, şöyle devam ediyor: Kış aylarında yavaşlayan metabolizmayı günde 1 fincan bitki çayı tüketimi ile canlandırabilirsiniz. Özellikle yeşil çay, kirazsaplı çay, beyaz çay, rezene çayı, mate çayı ve sade kahve içerek metabolizmanızı harekete geçirerek kilo vermenize yardımcı olursunuz.