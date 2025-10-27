Karpal tünel sendromu ihmal edilirse cerrahiye kadar gidebiliyor

Karpal tünel sendromu, el ve bileğin sürekli tekrarlayan hareketleri sonucunda oluşan ağrılarla belirti veriyor.

BİLEĞİ DİNLENDİRİN



Hastalığın bükme, sıkma ve çevirme hareketlerinin sıkça yapıldığı durumlarda oluştuğunu söyleyen Dr. Ebru Sevinç, şu değerlendirmeyi yapıyor: "Bilek üzerinde küçük incinmeler sonucu yaşanan bu ağrılar özellikle masa başında çalışanlarda, klavyemouse kullananlarda ve ev hanımlarında görülür. Yaşam kalitesini düşürür. Şikayetler bazen hastaları gece uykudan kaldıracak şekilde olabilir. Önemsenmeyen şikayetler ciddi soruna yol açabilir. Sonunda cerrahi müdahale gerektirebilir. Sık molalar verip bileği dinlendirmek ağrıları giderebilir."