Kalp krizinden felce: Tansiyon, diyabet ve obezite tüm vücudu nasıl ele geçiriyor?

Prof. Dr. Timur Timurkaynak, tansiyon, diyabet, obezite, sigara, yüksek kolesterol, hareketsizlik ve yanlış beslenmenin kalbin en büyük düşmanları olduğunu söylüyor.

Öte yandan kalp hastalıklarında genetik faktörlerin etkisi olduğunu belirtiyor. "Ancak bu risk faktörleri sadece kalbimizi değil, tüm damarlarımızı etkileyen risk faktörleridir. Dolayısı ile kalp sağlığı için aldığımız her önlem bizi sadece kalp krizi ve kalp yetmezliğinden değil, aynı zamanda felç, böbrek yetmezliği, aort anevrizması, hipertansiyon, diyabet, KOAH, kanser ve obeziteden de korur." diyor.

Kalp sağlığını korumak için düzenli egzersizi öneren Timurkaynak her gün 10 bin adım atılmasını tavsiye ediyor: Eğer kanda yüksek şeker, insülin, tuz, kolesterol, nikotin ve yüksek basınç var ise tüm organlarınız bu zararlı maddelere maruz kalarak hızla bozulur. Sağlıklı kalpler, sağlıklı damarlar ile beslenir. Damar yapımız bozulduğunda hastalık başlamış olur. Sağlıklı beslenme, spor, düzenli kontrollerle damarlarımızı ve kalbimizi genç tutmak hiç de zor değil.