Kadınların kabusu yumurtalık kıstı göbekte gizli!

Kadın hastalıkları hem sağlığı tehdit ediyor hem de annelik hayalini engelliyor. Bunların başında 'Polikistik Over Sendromu' geliyor. Üreme çağındaki kadınlarda görülen bu hastalık, adet görememe veya adet düzensizlikleriyle sinyal veriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan, yumurtlama döngüsünü bozarak hamile kalma sorununa yol açan hastalıkla ilgili bilgiler veriyor.
YUMURTLAMA AZALIR
Polikistik Over Sendromu, yumurtlama bozukluğuyla karakterize olan ve erkeklik hormonu seviyelerinin ve/veya etkilerinin arttığı metabolik bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu sorunu yaşayan kadınların önemli bir kısmında aylık yumurtlama döngüsü bozuluyor. Öyle ki normalde kadınlar yılda toplamda 12-13 kez yumurtlama yaşarken, PKOS'lu kadınlarda daha az sayıda yumurtlama gerçekleşiyor. Bu nedenle hamile kalabilme ihtimali azalıyor. Polikistik Over Sendromu'nda tedavisinde bozulan metabolizmanın düzeltilmesi amaçlanıyor. Yaşam tarzında yapılacak olan değişiklikler bu sendromun tedavisinde önem taşıyor. Çünkü hastalar ilaç tedavisine bile gerek kalmadan yumurtlama döngüsüne girebiliyor. Prof. Dr. Murat Arslan, "Hastaların büyük çoğunluğunda, vücut ağırlıklarının yüzde 5'i kadar kilo verdiklerinde bile yumurtalama döngüsü düzelebilir. Bu noktada sağlıklı beslenmenin yanı sıra ve egzersiz de önem taşır" diyor.
ÖNCE İLAÇ TEDAVİSİ
Hamile kalmakta güçlük çeken hastalara ilaç tedavisi uygulanıyor. Yumurtlamanın gerçekleştirilmesi için çalışılıyor. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda ise cilt altına yapılan iğnelerle yumurta gelişimleri sağlanabiliyor. Bu ilaçlar kullanılırken yumurta kistlerinin büyümeleri belli aralıklarla takip ediliyor. İlaçlarla yumurtlama sağlanmasına rağmen hamile kalamayan hastalarda aşılama veya tüp bebek tedavisine geçiliyor. Yumurtaları topladıktan sonra spermle dölleyerek, embriyolar oluşturuluyor. Hastanın adet görmesine kadar geçecek süre zarfında yumurtalıkların küçülmesi sonrasında rahim içi uygun şekilde hazırlanıyor. Dondurulan embriyoları çözerek transfer ediliyor.