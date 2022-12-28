Kadınların kabusu yumurtalık kıstı göbekte gizli!





YUMURTLAMA AZALIR

Polikistik Over Sendromu, yumurtlama bozukluğuyla karakterize olan ve erkeklik hormonu seviyelerinin ve/veya etkilerinin arttığı metabolik bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu sorunu yaşayan kadınların önemli bir kısmında aylık yumurtlama döngüsü bozuluyor. Öyle ki normalde kadınlar yılda toplamda 12-13 kez yumurtlama yaşarken, PKOS'lu kadınlarda daha az sayıda yumurtlama gerçekleşiyor. Bu nedenle hamile kalabilme ihtimali azalıyor. Polikistik Over Sendromu'nda tedavisinde bozulan metabolizmanın düzeltilmesi amaçlanıyor. Yaşam tarzında yapılacak olan değişiklikler bu sendromun tedavisinde önem taşıyor. Çünkü hastalar ilaç tedavisine bile gerek kalmadan yumurtlama döngüsüne girebiliyor. Prof. Dr. Murat Arslan, "Hastaların büyük çoğunluğunda, vücut ağırlıklarının yüzde 5'i kadar kilo verdiklerinde bile yumurtalama döngüsü düzelebilir. Bu noktada sağlıklı beslenmenin yanı sıra ve egzersiz de önem taşır" diyor.