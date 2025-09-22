SON DAKİKA
İşte reflü semptomlarını azaltmanın yolları

Reflü, göğüste yanma hissi, ses kısıklığı ve boğazda gıcıklanmayla belirti veriyor. Kalp hastalığı dışında göğüs ağrısının en sık nedenini oluşturuyor. Prof. Dr. Çetin Karaca, reflüye karşı 10 etkili yöntemi sıralıyor

22 Eylül 2025
Halk arasında reflü olarak tanımlanan 'gastroözofageal reflü hastalığı' (GÖRH), son yıllarda giderek daha sık görülüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Karaca, ülkemizde her 5 kişiden birinin reflü hastası olduğunu belirterek, özellikle yemeklerden yaklaşık yarım saat sonra başlayan şikayetlerin gece astım benzeri öksürük ve boğulma krizlerine yol açabildiğini, tedavinin ihmal edilmesi durumunda ise kanserleşme ihtimali olabileceğini vurguluyor. Son yıllarda teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde reflünün tanı ve tedavisinde hızlı ilerlemeler yaşandığına dikkat çeken Karaca, GÖRH'nın tedavisinde yeni gelişmeleri anlattı, reflüye karşı önlemleri sıralıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

KANSERLEŞEBİLİR
Reflü mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Normalde yemek borusu ile mide arasında kapak görevi yapan ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını engelleyen kapak mevcuttur. Bu kapağın geçici olarak gevşemesine neden olan birçok faktör (sigara, alkol, acılı- baharatlı yiyecekler, kızartmalar, şişmanlık, turunçgiller vb) reflüye neden olur. Kalp hastalıklarına bağlı olmayan göğüs ağrısının en sık nedeni gastroözofagial reflüdür. Geniş katılımlı toplum çalışmalarına göre; insanların yüzde 50'si yılda en az bir kez, yüzde 25'i ayda bir kez, yüzde 15'i haftada bir kez ve yüzde 5-10'u da her gün en az bir kez reflü semptomlarını yaşamaktadırlar. Reflü tedavisi hem günlük yaşam kalitesinin artırılması hem de ihmal edildiğinde kanserleşme ihtimali olabildiğinden geciktirilmemelidir. Yeterli dozda ilaç kullanmasına rağmen reflü şikayetleri kontrol altına alınamayan, ilaç kullanmak istemeyen, gece reflü semptomları yoğun olan hastalara endoskopik reflü tedavileri önerilebilir.

STRESTEN UZAK DURUN
1- Yatağınızın başını yükseltin ya da başınızın altına çift yastık kullanın.
2- Yatmadan üç saat önce yemekten kaçının.
3- Yemeklerin miktarı ve yağ içeriği ile kafein ve çikolata tüketimini azaltın.
4- Sigara, alkol ve asitli içecekler ile salçalı ve baharatlı gıdalardan kaçının.
5- Fazla kilolarınızdan sağlıklı bir şekilde kurtulun.
6- Karın içi basıncını artıran korse ve sıkı kemer takmayın.
7- Stresten uzak durun, stresi yönetmeyi öğrenin.
8- Ağrı kesici ilaçları mümkün olduğunca kullanmayın.
9- Düzenli egzersiz yapın ama egzersizi yemeğin hemen ardından değil iki saat sonra yapmaya özen gösterin.
10- Yemek esnasında su tüketmek reflüyü kolaylaştıracağından, suyu öğün arasında için.

