İşkembe çorbası! Bağışıklığı güçlendiriyor

Herkesin önyargılı yaklaştığı bir lezzet olan işkembe çorbası, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerisinde yer alan mineraller ve çinko ile bağışıklığı güçlendiren işkembe çorbası, soğuk kış günlerinde enfeksiyonlara karşı koruyor. Aroma vermek için kullanılan sirke ve sarımsak, çorbanın faydasını iki katına çıkartıyor. Vücuda dinçlik veren işkembe çorbası, metabolizmayı hızlandırıyor. Sindirimi destekliyor. Bağırsakları güçlendiren işkembe çorbası, gripten de koruyor.

