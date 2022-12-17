İnsülin direncin göbekte gizli! Sık acıkma, kilo verememe, uyku hali, insülin direncinin habercisi





EGZERSİZ DE ŞART

İnsülinin neden olduğu hastalıklardan korunmak için kilo kontrolü, egzersiz, beslenme alışkanlıklarında değişiklikler yapılması öneriliyor. Daha az öğün yapılması ve öğünlerin protein ağırlıklı planlanması öneriliyor. Karbonhidratlı ve yağlı gıdaların azaltılması da gerekiyor.