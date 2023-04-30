Huzursuz bağırsak sendromu şişkinlik ve karın ağrısıyla belirti veriyor!

Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. İrritabl Bağırsak Sendromu, toplumda giderek yaygınlaşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, genellikle kadınlarda görülen bu hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor. Bu hastalığın genelde karında ağrı, şişkinlik ve gaz gibi şikayetlerle belirti verdiğini belirtiyor.
Şu bilgileri veriyor: En çok kadınlarda görülen bu rahatsızlık, özellikle orta yaş ve üzeri kadınlarda, çalışan grupta, sıkıntı ve stres çinde olan kişilerde daha çok gözüküyor. Öncelikle metabolik olarak ardından ise görüntüleme yöntemleriyle karın içi organlara ait ultrason ve grafiklerle yapısal olarak inceleme yaparız.
Çoğunlukla bu testlerde metabolik olarak rahatsızlık ortaya çıkmaz ama fonksiyonel olarak çıkabilir. Bu genellikle gaz ve şişkinliği gösteren bulgular olur, şikayetle birlikte tanı katileşir. İlaç seçeneğimiz oldukça geniş, özellikle gaz, şişkinliğe yönelik ilaçlar veririz, strese göre de antidepresan ilaçları kişiye göre ayarlarız.
DERDE DEVA KUŞKONMAZ
Düşük kalorisi, besleyici içeriği ile kuşkonmaz hastalıklara savaş açıyor. Uzman Diyetisyen Bengi Çetiner, A ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları hakkında bilgi veriyor. Yunanlıların diş ağrısı, Çinlilerin ise kısırlık tedavisinde kullandığı kuşkonmazın faydalarını şöyle özetliyor:
Kan damarlarını güçlendirir. Kalp hastalıkları riskini azaltır.
-Kemik erimesine karşı korur.
-Güçlü idrar söktürücüdür.
-Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.
-Böbrekleri çalıştırır.
-Cilde canlılık verir.
-Kanı temizler.
-Böbreklerdeki kumu döker.
-Afrodizyak etkisi vardır.
-Karaciğeri korur.
-İştah açar.
REFLÜ DİŞLERİ DÖKER
Reflü hastalığı, diş çürüklerine zemin hazırlıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu hastalara yumuşak diş fırçaları kullanmalarını öneriyor. Reflünün dişe verdiği zararların erken dönemde fark edilmeyebileceğini belirten Kökdemir, şunları söylüyor: Reflü sonucu ağız ortamına kadar gelen mide asidi, diş ve diş etleri için çok kuvvetli asit içerir. Buna bağlı olarak diş eti iltihaplanmaları ve diş minesi kaybına bağlı diş çürükleri gelişebilir. Reflüsü olan kişiler yumuşak fırça kullanmalı. Bunun sebebi mide asidi sonucu yumuşamaya başlamış olan diş minesinin; aşındırmadan temizlenmesidir.
AYRAN İÇ GENÇ KAL
Sıcak yaz günlerinde ayran serinletir. Şişkinlik ve hazımsızlığı giderir. Mide ve bağırsakların çalışmasını düzenler. Tokluk hissi verir ve zayıflamaya yardımcı olur. Kemikleri güçlendiren ayran, kan basıncını dengeler. Kolesterolü düşürür ve mideyi korur. Kabızlığı bitirir.