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    Huzursuz bağırsak sendromu şişkinlik ve karın ağrısıyla belirti veriyor!

    Huzursuz Bağırsak Sendromu, kadınlarda daha sık görülüyor. Şişkinlik ve karın ağrısıyla belirti veriyor. Kişiye özel uygulanan tedavi, şikayetleri azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Şişkinlik değil huzursuz bağırsak

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. İrritabl Bağırsak Sendromu, toplumda giderek yaygınlaşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, genellikle kadınlarda görülen bu hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor. Bu hastalığın genelde karında ağrı, şişkinlik ve gaz gibi şikayetlerle belirti verdiğini belirtiyor.

    Şu bilgileri veriyor: En çok kadınlarda görülen bu rahatsızlık, özellikle orta yaş ve üzeri kadınlarda, çalışan grupta, sıkıntı ve stres çinde olan kişilerde daha çok gözüküyor. Öncelikle metabolik olarak ardından ise görüntüleme yöntemleriyle karın içi organlara ait ultrason ve grafiklerle yapısal olarak inceleme yaparız.

    Çoğunlukla bu testlerde metabolik olarak rahatsızlık ortaya çıkmaz ama fonksiyonel olarak çıkabilir. Bu genellikle gaz ve şişkinliği gösteren bulgular olur, şikayetle birlikte tanı katileşir. İlaç seçeneğimiz oldukça geniş, özellikle gaz, şişkinliğe yönelik ilaçlar veririz, strese göre de antidepresan ilaçları kişiye göre ayarlarız.

    DERDE DEVA KUŞKONMAZ
    Düşük kalorisi, besleyici içeriği ile kuşkonmaz hastalıklara savaş açıyor. Uzman Diyetisyen Bengi Çetiner, A ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları hakkında bilgi veriyor. Yunanlıların diş ağrısı, Çinlilerin ise kısırlık tedavisinde kullandığı kuşkonmazın faydalarını şöyle özetliyor:
    Kan damarlarını güçlendirir. Kalp hastalıkları riskini azaltır.
    -Kemik erimesine karşı korur.

    -Güçlü idrar söktürücüdür.

    -Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.

    -Böbrekleri çalıştırır.

    -Cilde canlılık verir.

    -Kanı temizler.

    -Böbreklerdeki kumu döker.

    -Afrodizyak etkisi vardır.

    -Karaciğeri korur.

    -İştah açar.



    REFLÜ DİŞLERİ DÖKER
    Reflü hastalığı, diş çürüklerine zemin hazırlıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu hastalara yumuşak diş fırçaları kullanmalarını öneriyor. Reflünün dişe verdiği zararların erken dönemde fark edilmeyebileceğini belirten Kökdemir, şunları söylüyor: Reflü sonucu ağız ortamına kadar gelen mide asidi, diş ve diş etleri için çok kuvvetli asit içerir. Buna bağlı olarak diş eti iltihaplanmaları ve diş minesi kaybına bağlı diş çürükleri gelişebilir. Reflüsü olan kişiler yumuşak fırça kullanmalı. Bunun sebebi mide asidi sonucu yumuşamaya başlamış olan diş minesinin; aşındırmadan temizlenmesidir.



    AYRAN İÇ GENÇ KAL
    Sıcak yaz günlerinde ayran serinletir. Şişkinlik ve hazımsızlığı giderir. Mide ve bağırsakların çalışmasını düzenler. Tokluk hissi verir ve zayıflamaya yardımcı olur. Kemikleri güçlendiren ayran, kan basıncını dengeler. Kolesterolü düşürür ve mideyi korur. Kabızlığı bitirir.



        DEREOTUYLA İYİ UYKULAR
        Salatalara lezzet katan dereotu, sindirimi destekler. Hazımsızlık ve mide ağrısı şikayetlerini azaltır. Uykusuzluğu bitiren dereotu, kemikleri güçlendirir. Diyabet hastalığına iyi gelen bu bitki, gaz sorununu giderir. Bağışıklığı güçlendiren dereotu, ishali giderir.



        CEVİZLE GÜÇLÜYÜZ
        İçeriğindeki Omega-3 ile ceviz, bağırsakları temizler. Kabızlık sorununu bitirir. Kalp hastalıklarını tedavi eder. Prostat, göğüs ve pankreas kanserine karşı koruma sağlar. Diyabetten koruyan ceviz, kemik ve dişleri güçlendirir. Hafızayı besleyen ceviz, kolesterolü dengeler.



        DÜZENLİ UYKU BEYNİ KORUR
        İnsan ömrü uzadıkça, Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların görülme sıklığı artıyor. ABD'nin Şikago eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırma ise uykunun beyin sağlığı üzerindeki etkisini gösteriyor. Buna göre uyku yetersizliği, yaşam sevincini yok ediyor. İyi bir gece uykusu ise beyinde Parkinson ve Demans hastalığına yol açan toksinlerin oluşmasını önlüyor.



            KARACİĞER KAHVE SEVER
            Karaciğer yağlanması, kansere yol açıyor. Uzmanlar "Her gün bir fincan Türk kahvesi için" uyarısında bulunuyor.

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            Haberler Sağlık Huzursuz bağırsak sendromu şişkinlik ve karın ağrısıyla belirti veriyor!
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