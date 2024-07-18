Helikobakter ihmal edilirse mide kanseri yapıyor! Ağız kokusunu dikkate alın

Yanlış beslenme alışkanlıkları, mide hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Bunun başında, helikobakter geliyor. Midede yanma, ekşime ve hazımsızlığa yol açan bu hastalık ihmal edildiğinde kansere neden oluyor. Dr. Ahmet Tunç, önemli uyarılarda bulunuyor. "Helikobakter öncelikle bir mikroptur, bakteridir. Mide bağırsak sistemine ve daha çok midede yaşayan ve uzun süre yaşadığı zaman kronik rahatsızlıklara neden olabilen bir bakteridir. Helikobakter çoğu insanda belirtisizdir, midede yaşamaktadır fakat hiç sağlık sorunu oluşturmayabilir fakat bazı insanlarda ağız kokusu yapabilir, bazı insanlarda gastrit belirtisi çıkabilir. Eğer ki helikobakter tamamen tedavi edilmezse mide kanserine yol açabilmektedir" uyarısında bulunuyor. Helikobakter tanısının dışkıda ve kanda helikobakterin antijenini ve antikorunu ölçülerek yapıldığını söylüyor. Ayrıca endoskopik yöntemle mideden parça alarak direk helikobakter mikrobunun varlığının tespit edildiğini sözlerine ekliyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Tedavi biraz zahmetlidir, uzun periyotlarda tedavi gerektirir. Antibiyotik direnci vardır. Belirtilerden bir ya da birden fazla şikayeti olanlar bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Sık görülen mide hastalıklarından helikobakter, yanma, ekşime ve hazımsızlığa yol açıyor. İhmal edildiğinde kansere neden oluyor. Uzmanlar uyarıyor: Ağız kokusunu ciddiye alın!



