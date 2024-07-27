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Gut hastalığı eklemlerde aniden başlıyor!

Gut hastalığı, ataklarla eklemlerde hasar oluşturuyor. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, özellikle gece başlayan şiddetli ağrının katılık ve hareket kısıtlılığa neden olabileceğini belirtiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Gut hastalığı eklemlerde aniden başlıyor!

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Gut hastalığı, bazı eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden oluyor. Genellikle tek eklemi, sıklıkla da ayak başparmağını etkiliyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, gut hastalığında diz, ayak bileği, ayak, el, el bileği ve dirsek eklemlerinin de etkilenebileceğini söylüyor: Gut hastalığının herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Gutun kesin kür sağlanan bir tedavisi yoktur ancak iyi bir tedavi ile tamamen hastalık önlenebilir.

İLK ATAK GECE OLUR
Uygun tedavi alevlenme sıklığınızın azalmasına hatta alevlenmelerin tamamen kesilmesine ve eklem hasarlarının gelişmesine engel olabilir. Eklemde ani başlayan, sıklıkla 5-10 gün süren şişme ve ağrıya akut atak deniliyor. Ataklar genellikle aniden, hızlı bir şekilde gelişirler. İlk atak sıklıkla mükellef bir akşam yemeğinin ardından gece gelişir. Aşırı alkol alımı, hatalı ve aşırı beslenme (aşırı kırmızı et tüketimi), cerrahi operasyon geçirme, ani, şiddetli hastalık hali, yanlış diyet, eklem travması, ilaç tedavileri gut ataklarını tetikleyen sebeplerdir.

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