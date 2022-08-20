Güneş güzel havanın yanında zararlı etkilerini de yanında getiriyor

Ağustos ayıyla birlikte, yaz sıcakları bunaltıyor. Termometreler, rekor dereceleri gösteriyor. Bu aylarda güneşin yakıcı ve zararlı ışınları da tehlike oluşturuyor! Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu, önlem alınmazsa güneşin zararlı şınlarının pek çok cilt hastalığına yol açtığını söylüyor. Güneşin yol açtığı 5 tehlikeyi açıklıyor.
CİLT KANSERİ: Son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak riski artırıyor. Bu nedenle güneşin daha yoğun olduğu dönemlerde korunmak ve tedbir almak gerekiyor.
GÜNEŞ YANIĞI: Açık tenlilerde görülüyor. Hafif kızarıklık şeklinde olabildiği gibi su dolu kabarcık, ağrı ve şişlik görülebiliyor. Buna ateş, bulantı, kusma eşlik ederse uzmana başvurmak gerekiyor.
GÜNEŞ LEKESİ: Ciltte kahverengi lekeler şeklinde karşımıza çıkıyor. Cilt rengi koyu olan kişilerde daha sık rastlanan bu cilt hastalığının nedenleri arasında ilk sırayı güneş ışınları alıyor.
FOTOYAŞLANMA: Güneşin etkisi ile oluşan cilt yaşlanmasına fotoyaşlanma deniyor. Uzun süreli güneşe maruziyetin birikici etkisi ile özellikle yüz, boyun ve ellerde karşımıza çıkıyor. Önlemek için yazkış güneşten korunmak gerekiyor.
GÜNEŞ ALERJİSİ: Özellikle bahar ve yaz aylarında duyarlılığı olan kişi- lerde görülüyor. Buna yatkınlığı olan kişilerin güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınması ve güneş kremini düzenli kullanması gerekiyor.
BAĞIRSAKLAR HUZURSUZ
Stres, yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle toplumda 'huzursuz bağırsak sendromu'nun görülme sıklığı artırıyor. Her 5 kişiden birinde görülen bu hastalık kadınları tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, hastalığın uzun süreli ve tekrarlayıcı da olduğunu söylüyor. "Karında guruldama ve yellenme, dışkılama ile bağırsağı tam boşaltamama hissi en sık rastlanan şikayetlerdir. Kabızlığı olan hastalar ise bol su ve lifli gıdalar tüketmelidir" diyor.
KANSERİN İLACI OMEGA-3
Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Günümüzde en sık görülen türü olan meme kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtiyor. Genetik ve ailesel faktörlerin dışında beslenmenin de kansere yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. Omega-3 yağ asitlerinin meme kanseriyle mücadelede etkili olduğuna dikkat çekiyor. "Zhuo-Lin Zhang tarafından Menopause dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Diyetlerinde yüksek miktarda çoklu yağ asidi içeren kadınlarda yüzde 44 daha az meme kanseri görüldüğü ortaya konuldu. Omega-3 olarak da bilinen bu yağ asitlerinin bulunduğu balık, chia ve keten tohumları ve ceviz gibi besinler ile alınması önemli" bilgisini veriyor.
SİSTİTE DİKKAT
Sistit, yani toplumda bilinen adıyla idrar yolları enfeksiyonu daha çok kadınlarda görülüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulmecit Yavuz, "Sistit ve altında yatan sebepler tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Sistoskopinin, idrar yolunun doğrudan görülmesine yarayan bir ileri teknik uygulaması olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam ediyor: Sistoskopi, mesanenin gözle incelenmesidir. Mesane çok hızlı ve yüksek çözünürlükle taranabilir. Sistit tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir.
YAĞLARI ERİTİN
Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yağ yakmanın şifrelerini açıklıyor:
Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.
Bol bol su iç. Günde mutlaka 2 litre su tüket.
Meyve suyu yerine meyve tüket.
Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.
Şeker tüketimini bırak. Tatlandırıcı kullanma.
Hızlı yemek yeme. Her lokmanı çok iyi çiğne.
Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.
Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.
İKİ GÖZÜM NOHUT
Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir. Kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Katarakt riskini de azaltır.
BÖBREKLERE ŞEFTALİ GÜCÜ
Kalp dostu şeftali idrar söktürücüdür. Kanı temizler. Kanserle savaşır. Böbrek hastalıklarını iyileştirir. Vücuda güç verir. Karaciğeri korur.
EGZAMAYA ÇARE
Doğal antibiyotik sarımsak kalbi güçlendirir. İdrar ve gaz söktürücüdür. Enerji verir ve dinç kalmayı sağlar. Kolesterolü dengeler. Cildi sivilce ve egzamadan korur.