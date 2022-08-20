Güneş güzel havanın yanında zararlı etkilerini de yanında getiriyor





KANSERİN İLACI OMEGA-3

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Günümüzde en sık görülen türü olan meme kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtiyor. Genetik ve ailesel faktörlerin dışında beslenmenin de kansere yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. Omega-3 yağ asitlerinin meme kanseriyle mücadelede etkili olduğuna dikkat çekiyor. "Zhuo-Lin Zhang tarafından Menopause dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Diyetlerinde yüksek miktarda çoklu yağ asidi içeren kadınlarda yüzde 44 daha az meme kanseri görüldüğü ortaya konuldu. Omega-3 olarak da bilinen bu yağ asitlerinin bulunduğu balık, chia ve keten tohumları ve ceviz gibi besinler ile alınması önemli" bilgisini veriyor.



SİSTİTE DİKKAT

Sistit, yani toplumda bilinen adıyla idrar yolları enfeksiyonu daha çok kadınlarda görülüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulmecit Yavuz, "Sistit ve altında yatan sebepler tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Sistoskopinin, idrar yolunun doğrudan görülmesine yarayan bir ileri teknik uygulaması olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam ediyor: Sistoskopi, mesanenin gözle incelenmesidir. Mesane çok hızlı ve yüksek çözünürlükle taranabilir. Sistit tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir.



YAĞLARI ERİTİN

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yağ yakmanın şifrelerini açıklıyor:

Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.

Bol bol su iç. Günde mutlaka 2 litre su tüket.

Meyve suyu yerine meyve tüket.

Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.

Şeker tüketimini bırak. Tatlandırıcı kullanma.

Hızlı yemek yeme. Her lokmanı çok iyi çiğne.

Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.

Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.



İKİ GÖZÜM NOHUT

Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir. Kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Katarakt riskini de azaltır.



BÖBREKLERE ŞEFTALİ GÜCÜ

Kalp dostu şeftali idrar söktürücüdür. Kanı temizler. Kanserle savaşır. Böbrek hastalıklarını iyileştirir. Vücuda güç verir. Karaciğeri korur.



EGZAMAYA ÇARE

Doğal antibiyotik sarımsak kalbi güçlendirir. İdrar ve gaz söktürücüdür. Enerji verir ve dinç kalmayı sağlar. Kolesterolü dengeler. Cildi sivilce ve egzamadan korur.

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