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Grip tehlikesi: Uzman uyardı

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış görülüyor. Tedavi edilmediğinde zatürre, menenjit gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Dr. Murat Yaycı, “Dinlenin. bol bol sıvı alın. meyve ve sebze tüketin” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Grip tehlikesi: Uzman uyardı

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Çoğu zaman halk arasında ciddiye alınmayan grip, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Dr. Murat Yaycı, hava değişimiyle grip vakalarının hızla arttığını söylüyor. Yaycı, "Özellikle çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler, kronik solunum ve kardiyovasküler hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde grip oldukça ağır seyredebiliyor" diyor. Gripten korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:


1 GÜN ÖNCE BAŞLAR

Belirtiler olduğu sürece bulaştırıcılık devam eder. Hastalık süresince evde dinlenmek, toparlanmanıza yardımcı olurken hastalığı çevrenize bulaştırmanızı da önler. Ateş düştükten 1 gün sonra okula veya işe dönmek en iyisidir. Belirtilerin başladığı ilk andan itibaren hekiminizin başlayacağı antiviral tedaviyle hastalığın süresini belirgin şekilde kısaltabilir.


BALGAMI ATARSINIZ
Hastalığınız süresince fazla miktarda sıvı alın. C vitamininden zengin portakal suyu, ıhlamur, ada çayı, limonlu çay içebilirsiniz. Bu sıvıların hepsi solunum sisteminde mukusu yumuşatarak balgamın daha rahatlıkla atılmasını sağlar. Bunu yapabilmek çok iyidir çünkü balgamın solunum yollarında kalması hastalığın ağırlaşmasına neden olur.


TAVUK SUYU İÇİN
C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır. Ayrıca, tavuk suyu çorbası da hastalığınızın iyileşmesinde çok yardımcı olur. Ateşinizin olması vücudunuzun virüsle savaştığının göstergesidir. Ağrı kesiciler rahatlamanızı sağlar.

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