Göz kuruluğu alarmı! Kış mevsimi arttırıyor

Kış mevsimi, yalnızca hava sıcaklığını değil, göz sağlığını da etkiliyor. Soğuk hava ve kalabalık kapalı ortamlarda geçirilen uzun süreler, göz kuruluğu ve enfeksiyonlarını artırıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Faik Engin Azman, kış aylarında göz şikayetleriyle başvuran hasta sayısının belirgin şekilde arttığını söylüyor. Azman, "Dijital akran kullanımı göz yorgunluğunu şiddetlendiriyor. Bu nedenle düzenli molalar vermek ve ara ara uzağa bakmak göz sağlığı için önemli" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN