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Gebelikte bulantının çaresi: Galeta ve leblebi

Diyetisyen Renan Güneş, gebelik döneminde sağlıklı beslenmenin anne ve bebeğin sağlığı için önemine vurgu yaparak bazı beslenme önerilerinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Gebelikte bulantının çaresi: Galeta ve leblebi

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    Gebelikte sağlıklı beslenmek, hem anneyi hem de doğacak bebeği koruyor. Diyetisyen Renan Güneş, gebelik döneminde beslenme, kilo kontrolü, dikkat edilmesi gerekenler ve hormonal değişiklikler gibi önemli konularla ilgili bilgiler veriyor: İlk 28 gün folit asit çok önemli. Bulantıları azaltmak için sabah kalkar kalkmaz mide asitini emmeye yardımcı olacak galeta, leblebi, çubuk kraker gibi besinleri yataktan kalkmadan tüketmeye çalışmalı. Ayrıca kalsiyumun zengin kaynağı olan süt, yoğurt ve peynir düzenli tüketmeli. Asitli içecekler, hazır meyve ve taze sıkılmış meyve suları midede yanmaya ve ekşimeye sebep olacağından tüketilmemelidir.

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