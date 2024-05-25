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Fıtığa ön'ayak' olma!

Kasık fıtıkları, şişlik ve ağrı ile kendini belli ediyor. Op. Dr. Hasan Üzer, uzun süre ayakta kalarak iş yapanlarda çok çabuk oluşabildiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Fıtığa ön’ayak’ olma!

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Kasık fıtıkları, karın içindeki organların (ince bağırsaklar, bağırsak yağları gibi), karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturmasına deniyor. Tüm yaşam boyunca erkeklerin % 27'si, kadınların %3'ünde bu sorun görülüyor. Op. Dr. Hasan Üzer, "Genellikle ıkınma, öksürme, hapşırma, zorlanma gibi karın içi basıncını artıran sebepler şişliği belirgin hale getiriyor" diyor.

3 TİPİ VARDIR
Üzer, kasık fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: Direkt, indirekt ve femoral fıtık olarak sınıflansa da obturator fıtıklar görülebilmektedir. İndirekt fıtıklara toplumda sık rastlanmakta, her yaşta görülmekte ve testislere kadar inebilmektedir. Direkt fıtıklar ise adından da anlaşılabileceği gibi direkt olarak karın duvarının zayıf bölgesinden çıkan ve yaş ilerledikçe görülme riski artan fıtıklardır. Femoral fıtıklar ise daha nadir görülür. Kadınlarda daha sıktır ve fıtığın boğulma riski diğer tiplerden daha yüksektir.

KUAFÖR VE GARSONLAR
Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da edinsel (sonradan) olabilir. Doğumdan hemen sonra anatomik olarak kapanması gereken açıklıklardan gelişebileceği gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlılık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü sonucu oluşabilir. Ayrıca gebelik, kolajen sentezi azalması, karın kaslarını zorlayıcı hareketler ve sigara kullanımı gibi birçok sebepten de edinsel olarak gelişebilir. Ağır kaldıranlar ile kuaför ve garson gibi uzun süre ayakta kalarak çalışanlarda daha fazla görülmektedir.

5-6 SAATTE TEDAVİ
Kasık fıtıkları doğal seyrine bırakıldığında küçülme ya da iyileşme olmayacağı ve ilaçla tedavisi olmadığı için teşhis koyulunca tek tedavi cerrahidir. Son yıllarda fıtık ameliyatları kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğer ters etki eden bir durum yoksa laparoskopik cerrahi tercih edilebilir.

YEMEK SONRASI KRAMP
Kasık fıtıkları başlangıç aşamasında hiçbir belirti vermeyebilir. Kasık fıtığının en sık görülen belirtisi kasık bölgesindeki ve testislerdeki şişliktir. Ağrı yemeklerden sonra kramplar şeklinde görülebilir, kabızlığa neden olabilir. Bulantı, kusma, iştahsızlık, gaz ve büyük abdest çıkaramama, karın şişkinliği, ateş, fıtık bölgesinde kızarma ve morarma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

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