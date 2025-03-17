PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Fibromiyalji göbekte gizli!

Vücut ağrısı olarak bilinen fibromiyalji, yaşam kalitesini düşürüyor. Neden olduğu şikayetlerle her yaştan insanın kabusu oluyor. Tedavinin kişiye özel uygulandığını belirten uzmanlar, fazla kilonun riski artırdığına değiniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
Fibromiyalji göbekte gizli!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fibromiyalji, günümüzün en önemli sağlık sorunların biri olarak görülüyor. Ülkemizde nüfusun yüzde 9'unu etkileyecek kadar yaygın görülen romatizmal bir hastalık olarak biliniyor. Semptomların göreceli olması, pek çok hastalığı taklit etmesi ve tanıyı kesinleştirecek testlerin bulunmaması nedeniyle hastalığın tespiti uzun yılları buluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şule Arslan, önemli bilgiler paylaşıyor...

NEDENİ BİLİNMİYOR
Fibromiyaljinin oluşum nedeni henüz bilinmiyor. Ancak beyinde ağrı işleme mekanizmalarındaki bozukluktan kaynaklandığı kabul ediliyor. Bunun dışında genetik, uyku bozuklukları, enfeksiyon, mükemmelliyetçi kişilik ve ağır fiziksel ya da duygusal travma geçirmek gibi faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor.

BELİRTİLERİ DEĞİŞİR
Ağrı, halsizlik, uyku bozuklukları ve duygu durum değişiklikleri, fibromiyaljide en sık görülen yakınmaları oluşturuyor. Belirtilerin şiddeti hastalığın seyrine göre değişiyor. Başlangıçta genellikle bölgesel olan ağrı zamanla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Şule Arslan, "Alerjik semptomlar, göz kuruluğu, çarpıntı, nefes darlığı, ağrılı adet dönemleri, cinsel işlev bozukluğu, gece terlemeleri, huzursuz bacak sendromu, çene eklem ağrısı en çok dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor" diyor.

YÜRÜYÜN, YOGA YAPIN
Prof. Dr. Şule Arslan, düzenli yapılan egzersizin de tedaviyi desteklediğini belirtiyor. Yürüyüş yapmayı, bisiklete binmeyi, yüzmeyi ve yoga yapmayı öneriyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
Günümüzde fibromiyaljinin kesin tedavisi olmasa da semptomlar kontrol altına alınabiliyor. Tedavide hedef, ilaç ve ilaç dışı yöntemlerle hastaların semptomlarını hafifleterek yaşam kalitesini artırıyor. Ayrıca stresle baş etme yöntemleri, uyku hijyeni ve doğru beslenme de tedavide büyük önem taşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Donald Trump’a telefon!
İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis’te haftaya hesapta
Türk Telekom
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın! Ölü sayısı artıyor | 4 tutuklama kararı
Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler BESleniyor! En yüksek artış 18 yaş altında
28 yıllık dostluk kaldığı yerden devam: Demet Akalın Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkaşını iftar sofrasında barıştırdı!
15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP’li İBB’ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Anneniz cennetin kapısıdır
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM Parti ziyareti öncesi flaş açıklama: Kanlı silahlar bir an önce teslim edilmeli
Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?
Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?
Sus nefesini keserim | Kan donduran görüntüler: Ağlayan çocuğunu susturamayınca önce tokatladı ardından burnunu sıktı
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler
Falcı, büyücü ve spiritüel medyumlara denetim! Ece Gürel ile patlak vermişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçıranları yakaladı
CANLI | Donald Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu
Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?