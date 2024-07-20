Fazla iş yüküne dikkat!

Tükenmişlik sendromu, kişinin bedensel ve duygusal olarak sürekli yorgun hissetmesi olarak tanımlanıyor. Uzman Psikolog Mehmet Güney Ziyalan, tükenmişliğin aniden gelişmediğini, kronik stres ve uzun süreli aşırı iş yükünden kaynaklandığına dikkat çekiyor. Tükenmişlikle mücadele etmenin en iyi yolunun onu önlemek olduğunu söylüyor. Tükenmişliği önlemek için önerilerde bulunuyor: İş hayatınızla özel hayatınızı mümkün olduğunca net sınırlarla ayırın. Özel hayatınızda deşarj olabileceğiniz aktiviteler olsun. Egzersiz, dengeli beslenme, yeterli ve düzenli uyku önemlidir. Stres yönetimi becerinizi geliştirirseniz hayat boyu faydasını görürsünüz.

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