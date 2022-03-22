Erkeklerin korkulu rüyası olan prostat ihmale gelmiyor! Dikkat edilmediğinde kansere dönüşüyor





RİSK ARTAR

Bir salgı bezi olan prostat, mesanenin hemen altında yer alıyor. 18-20 gram ağırlığında olan prostat, çocuk sahibi olmada da önemli rol oynuyor. Çünkü cinsel ilişki sırasında çıkan spermin yüzde 90'ı burada üretiliyor. Prostat büyümesi, idrar yolunu daraltıp sıkıştıracak şekilde prostatın iç kısmındaki bezlerin büyümesiyle kendini gösteriyor. Bu bezler büyüyünce idrar akımı zorlaşıyor. 50 yaşından sonra erkeklerin yarısında prostat büyümesi görülürken, 60 yaşından sonra bu rakam yüzde 65'e çıkıyor. 80'li yaşlarda prostat elma büyüklüğüne ulaşıyor.