PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Egzamayı ö"nem"seyin! Uzman isim uyardı:"Nemlendirici kullanın"

Egzama, ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kurulukla kendini gösteriyor. Dr. Babür Süer, “Kış aylarında cilt kurur. Düşük nem seviyesi cilt bariyerini zayıflatır. Kuru ciltler için yoğun nemlendirici kullanın” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Egzamayı önemseyin! Uzman isim uyardı:Nemlendirici kullanın

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cilt rahatsızlığı egzama, genellikle genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin düşüklüğüyle meydana geliyor. Egzamada görülen ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk gibi belirtiler, kış aylarında çevresel etkenler ve alışkanlıklarla daha da şiddetleniyor. Dermatolog Dr. Babür Süer, egzamayla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor:

    SICAK BANYO YAPMAYIN
    Egzamanın kış aylarında daha sık görülmesinin temel nedenlerinden biri, soğuk havanın cilt üzerindeki kurutucu etkisidir. İç mekanlarda kullanılan ısıtıcılar havayı daha da kuru hale getirirken, düşük nem seviyesi cilt bariyerini zayıflatıyor. Özellikle sıcak su ile yapılan banyolar egzama semptomlarını belirgin şekilde kötüleştiriyor. Sıcak su, ciltteki doğal yağları hızla uzaklaştırarak kuruluğu artırıyor. Cildi savunmasız hale getiriyor. Güneş ışığının azalması da egzamayı kötüleştiriyor. Egzamayı tetikleyen bir diğer önemli faktör, dezenfektanlar, kolonyalar ve ıslak mendiller gibi kimyasal içerikli ürünlerdir. Bu ürünler cilt bariyerini zayıflatarak tahrişe ve kuruluğa neden oluyor.

    SABUN YERİNE TEMİZLEYİCİ
    Ilık su ile yapılan kısa süreli banyolar, cildin doğal yapısını korumada etkilidir. Banyo sonrası, cilt hafif nemliyken seramid içeren yoğun nemlendiriciler kullanılmalı. Evin içindeki havanın nem dengesini sağlamak için nemlendirici cihazlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, sabun yerine nazik ve kokusuz temizleyiciler kullanarak cildi tahrişten koruyabilirsiniz. Alkol bazlı ürünlerin kullanımını sınırlama da, egzama semptomlarını azaltabilir.

    UZMAN DESTEĞİ ALIN
    Egzama tedavisinde, dermatoloğunuzun önerdiği ilaçları ve cilt bakım ürünlerini düzenli olarak kullanmak büyük önem taşır. Doğru tedavi yaklaşımlarıyla egzama kontrol altına alınabilir. Yaşam kalitesi artırılabilir. Eğer egzama şikayetleriniz kış aylarında artıyorsa, bu önerilerle cildinizi koruyabilir ve dermatoloğunuzdan destek alarak rahat bir kış geçirebilirsiniz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Devlet 25 yıl önce SGK borçlarını ödemeyen belediyelere balyoz indiriyordu
    Ahmet Özer soruşturmasında yeni gelişme! O isim ile dikkat çeken para trafiği! Belgeler bulundu
    ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT | Çabuk davran az öde: Borçlanma, ihya ve bedelliye yeni tarife
    Külliye’de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani’yi kabul etti: Suriye’deki istikrarsızlık acilen son bulmalı
    Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...
    Galatasaray’dan Dries Mertens kararı! Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basıldı
    Esad sonrası Yunanistan’ı Mavi Vatan korkusu sardı
    İsrail adım adım işgal planını uyguluyor: Netanyahu Suriye’de işgal ettiği Hermon Dağı’nda poz verdi
    Denizlere Türk imzası! Türkiye’den AB ve NATO üyesi ülkeye ilk kez askeri gemi ihracatı! İşte özellikleri: 90 gün kesintisiz görev...
    CIA ajanı Michael Rubin’den Başkan Erdoğan ve Mehmetçik’e küstah tehdit: ABD Suriye’de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Suriye mesajı
    Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! 3. toplantı tarihi belli oldu | İşte masadaki rakamlar
    Süper Lig’deki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Trabzonspor
    Ekrem İmamoğlu inkar ettiği SGK borçlarını ödemek için iç borçlanmaya gidiyor
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!