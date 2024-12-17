Egzamayı ö"nem"seyin! Uzman isim uyardı:"Nemlendirici kullanın"

Cilt rahatsızlığı egzama, genellikle genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin düşüklüğüyle meydana geliyor. Egzamada görülen ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk gibi belirtiler, kış aylarında çevresel etkenler ve alışkanlıklarla daha da şiddetleniyor. Dermatolog Dr. Babür Süer, egzamayla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor:

SICAK BANYO YAPMAYIN

Egzamanın kış aylarında daha sık görülmesinin temel nedenlerinden biri, soğuk havanın cilt üzerindeki kurutucu etkisidir. İç mekanlarda kullanılan ısıtıcılar havayı daha da kuru hale getirirken, düşük nem seviyesi cilt bariyerini zayıflatıyor. Özellikle sıcak su ile yapılan banyolar egzama semptomlarını belirgin şekilde kötüleştiriyor. Sıcak su, ciltteki doğal yağları hızla uzaklaştırarak kuruluğu artırıyor. Cildi savunmasız hale getiriyor. Güneş ışığının azalması da egzamayı kötüleştiriyor. Egzamayı tetikleyen bir diğer önemli faktör, dezenfektanlar, kolonyalar ve ıslak mendiller gibi kimyasal içerikli ürünlerdir. Bu ürünler cilt bariyerini zayıflatarak tahrişe ve kuruluğa neden oluyor.

SABUN YERİNE TEMİZLEYİCİ

Ilık su ile yapılan kısa süreli banyolar, cildin doğal yapısını korumada etkilidir. Banyo sonrası, cilt hafif nemliyken seramid içeren yoğun nemlendiriciler kullanılmalı. Evin içindeki havanın nem dengesini sağlamak için nemlendirici cihazlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, sabun yerine nazik ve kokusuz temizleyiciler kullanarak cildi tahrişten koruyabilirsiniz. Alkol bazlı ürünlerin kullanımını sınırlama da, egzama semptomlarını azaltabilir.

UZMAN DESTEĞİ ALIN

Egzama tedavisinde, dermatoloğunuzun önerdiği ilaçları ve cilt bakım ürünlerini düzenli olarak kullanmak büyük önem taşır. Doğru tedavi yaklaşımlarıyla egzama kontrol altına alınabilir. Yaşam kalitesi artırılabilir. Eğer egzama şikayetleriniz kış aylarında artıyorsa, bu önerilerle cildinizi koruyabilir ve dermatoloğunuzdan destek alarak rahat bir kış geçirebilirsiniz.