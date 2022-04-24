Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kanser korkusu





KAYGI YOK TEDBİR VAR

Üç ay önce doğum yaptım. Gebeliğimde kemik erimem olduğu söylendi. Şimdi şikayetim yok. Bir şey yapmam gerekir mi?

Hamileliğe bağlı osteoporoz yani kemik erimesi tanısı konduysa bazı tetkikleri de yapmak gerekir. Bize başvuran hastalarda TSH, Parathormon, 25 oh Vit D3, Ca, Mg, istiyebiliyoruz. Her hastaya muayene sonrası tetkik planı çıkartılır. Tanıya uygun tedavi yapılır. Sadece hamileliğe bağlı osteoporoz da tedavi gerekmeyebilir. Bu hastalık genellikle doğumdan sonraki altı ay içerisinde kendiliğinden geçiyor. Bu nedenle çoğunlukla tedavi gerektirmiyor. Kaygı yok. Tedbir var.