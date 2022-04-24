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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kanser korkusu

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu 25 Nisan 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Kanser korkusu

    58 yaşındayım. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. 'Rahim ağzından parça alalım' dediler. Komşum da gitti ondan camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?
    Herkesin bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen smear dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.



    İLAÇLAR YAPABİLİR
    24 yaşındayım. Yaklaşık üç yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Hatta arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?
    Tespitlerin çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikayetler bir arada görülebilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.



    KAYGI YOK TEDBİR VAR
    Üç ay önce doğum yaptım. Gebeliğimde kemik erimem olduğu söylendi. Şimdi şikayetim yok. Bir şey yapmam gerekir mi?
    Hamileliğe bağlı osteoporoz yani kemik erimesi tanısı konduysa bazı tetkikleri de yapmak gerekir. Bize başvuran hastalarda TSH, Parathormon, 25 oh Vit D3, Ca, Mg, istiyebiliyoruz. Her hastaya muayene sonrası tetkik planı çıkartılır. Tanıya uygun tedavi yapılır. Sadece hamileliğe bağlı osteoporoz da tedavi gerekmeyebilir. Bu hastalık genellikle doğumdan sonraki altı ay içerisinde kendiliğinden geçiyor. Bu nedenle çoğunlukla tedavi gerektirmiyor. Kaygı yok. Tedbir var.



        SUCUK BAŞ AĞRITIR
        Bir yıl önce migrensin dediler. Birkaç kez bakla yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?
        Migren atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Ayrıca konserve besinler, alkollü içecekler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kanser korkusu
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