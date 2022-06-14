Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her kadında görülmez

21 yaşında kadınım. Arkadaşımın sık sık idrara çıkma şikayeti vardı. "Yumurtalık kistin var" demişler. Ben de sık idrara çıkıyorum. Kist var mıdır?
Yumurtalık kisti olanlarda genellikle adet düzensizlikleri görülür. Karında şişlik, karın veya kasık ağısı, sindirim sitemi bozuklukları şikayetleri de olabilir. Sık idrara çıkma şikayeti, yumurtalık kisti olanlarda ortaya çıkabilen bir şikayettir. Ancak her sık idrara çıkma şikayeti olanın yumurtalığında kist vardır anlamı da yoktur. Bu nedenle önce tam idrar tahlili yaptır. Muayene ol. Gerekirse ultrason istenebilir. Korkma ama tedbir al.
DOKTORDAN ÇEKİNİYORUM
59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Doktora gitmeye çekiniyorum. "Bu yaştan sonra olmaz" der mi?
Doktora söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet. Sorunları birlikte çözün...
ENERJİM YETMİYOR
25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitmiş oluyor. 'Zayıfsın ye bir şeyler' dediler. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Neden?
Sıkıntı, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme. Sürekli ekmek yeme. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir.