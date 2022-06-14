Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her kadında görülmez





ENERJİM YETMİYOR

25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitmiş oluyor. 'Zayıfsın ye bir şeyler' dediler. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Neden?

Sıkıntı, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme. Sürekli ekmek yeme. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir.