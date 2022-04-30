Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktoruna danış

Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim. Olayım mı ameliyat?

Bu ameliyatta kanama, recurrent laryngeal sinir yaralanması ve paratiroit bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler sıklıkla yaygın lenf bezi büyümesi ve ilerlemiş tümörü olanlarda veya daha önce tiroit cerrahisi geçirenlerde ya da göğüs kemiğinin arkasına inen ve iç guatr olarak bilinen "Plonjon guatrlar" dediğimiz durumlarda daha sık görülür. Ayrıca tiroid operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Hastalar ameliyat öncesi cerrahından operasyonun alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgi almanı da öneririm.