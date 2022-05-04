Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bahane bulamıyorum





EŞİM ÇOK KİLOLU

Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık bize bir öneride bulunun!

Ben şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Git. Muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Bu günkü haline göre düzelir.