Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bahane bulamıyorum

41 yaşında kadınım. Aylardır cinsel isteğim yok. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim, erkeklik hormonu testi istedi. Ben de erkek hormonunun işi ne?
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrdi, kan şeker düşüklüğü halleride bu şikayetlere neden olabilir. İç Hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
EŞİM ÇOK KİLOLU
Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık bize bir öneride bulunun!
Ben şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Git. Muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Bu günkü haline göre düzelir.
MAHCUP OLMAYIM
48 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Daha önce hiç tecrübem yok. Eşime de mahcup olmak istemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım?
Aklına ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma mahcubiyet olmaz. İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız. Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir. Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlama, yanlışları düzeltme, bilmediklerini öğrenme mümkün. Kitaptan yüzme öğrenilmez.