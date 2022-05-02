Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşk iyileştirdi



AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Aşk, bağışıklığı güçlendirir, güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar, seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır. Östrojen ve testosteron artması ile üreme isteği artar.